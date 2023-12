Ausstellung mit Inspiration von Martin Andersen Nexö

Eine neue Sonderausstellung in der Galerie am Domhof Zwickau zeigt ab Sonntag Werke der Zwickauer Künstlerin Regina Franke. Bis Ende des Jahres ist die Ausstellung "Prägung" zu sehen. Zeitgleich werden im sogenannten Kabinett ausgewählte Werke aus der Grafiksammlung der Galerie am Domhof gezeigt. Regina Franke wurde 1953 in Zwickau geboren. Ihr künstlerischer Weg begann 1973 als Mitglied des Förderstudios für Grafik in der Galerie am Domhof. Zum Teil lässt sich Franke von literarischen Vorlagen inspirieren. Beispiel sind die feinfühligen Kunstwerke, in denen sie die schmerzlichen Erfahrungen der Protagonistin aus dem Roman "Ditte Menschenkind" des dänischen Schriftstellers Martin Andersen Nexö (Foto aus dem Jahr 1946) thematisiert. Diese Werke bilden nun einen zentralen Aspekt der aktuellen Retrospektive. Die Vernissage beginnt am Sonntag um 11 Uhr. Der Eintritt zur Eröffnung ist frei. (kru)

