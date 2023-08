Ausstellung zeigt Briefe, Tagebücher, Porträts und Liederalben

Im Robert-Schumann-Haus in Zwickau, dem Geburtshaus des Komponisten, ist noch bis zum 12. August die Sonderausstellung "Schumann und die Politik" zu sehen. Am vergangenen Samstag jährte sich zum 167. Mal der Todestag des berühmtesten Sohnes der Stadt Zwickau. Schumanns Lebenszeit (8. Juni 1810 - 29. Juli 1856) war eine politisch bewegte Zeit zwischen Julirevolution 1830 und der Märzrevolution von 1848. Geboren wurde Schumann aber noch im Königreich Sachsen. Die Sonderausstellung dokumentiert mit 45 Exponaten - darunter Leihgaben des Stadtarchivs und der Ratsschulbibliothek - die Beziehungen Robert Schumanns zu den Revolutionsjahren. Ausgestellt sind unter anderem Briefe, Tagebücher, Porträts und Liederalben. Geöffnet ist das Museum, Hauptmarkt 5, Dienstag bis Freitag von 10 bis 17 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 13 bis 17 Uhr. Am morgigen Mittwoch ist der Eintritt frei. (lth)