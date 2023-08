Ausstellung zeigt "Gesichter - Szenen - Impressionen"

Die Schlossgalerie Wildenfels lädt für den heutigen Freitag zur Eröffnung der Ausstellung "Gesichter - Szenen - Impressionen" der Fotografin Li Erben ein - Beginn ist 19 Uhr im klassizistischen Schlosssaal. Die Laudation hält die Leiterin der Schlossgalerie Dorothea Landrock-List, die musikalische Umrahmung der Vernissage übernehmen Lea Baumert (Klavier) und Aylin Karatas (Akkordeon). Die Ausstellung gibt einen Einblick in Li Erbens vielfältiges kreatives Schaffen. Die Fotografien sind Zeitdokumente. Die in Zwickau und Paris lebende Li Erben (Jahrgang 1939) studierte in München Bildjournalistik und war Starfotografin beim Film sowie bei Magazinen wie "Paris Match" und hatte viele berühmte Menschen vor ihrer Linse: unter anderem Federico Fellini, Peter Handke, Liv Ullmann, Pierre Richard, Erich Kästner und Marc Chagall. Die Ausstellung bis 1. Oktober in der Schlossgalerie Wildenfels zu sehen. (lth)