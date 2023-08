Ausstellung zeigt noch bis Anfang September Schülerarbeiten

Malereien von Schülern aus Plauen sind noch bis Anfang September in einer Ausstellung in der Kultur- und Tourismusinformation in Oelsnitz zu sehen. "Malen macht glücklich" nennt sich die aktuelle Ausstellung in der Kultur- und Tourismusinformation im Zoephelschen Haus, Grabenstraße 31 in Oelsnitz. Gezeigt werden Malereien von 14 Kindern aus Plauen, die in der Arbeitsgemeinschaft Bildende Kunst entstanden sind. Zu bestimmten Themen gestalten die Jungen und Mädchen in freier Gestaltung ihre Motive. Angeleitet werden die Schüler aus den Klassenstufen 3 bis 10 beim Ortsverband des Deutschen Kinderschutzbundes in Plauen von AG-Leiterin Helga Mühlmann. In Oelsnitz sind viele Bilder zum Thema Vogelbeere zu sehen. Noch bis zum 2. September kann die Schau bei kostenlosem Eintritt dienstags bis freitags von 10 bis 16 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr betrachtet werden. (cbert)