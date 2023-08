"Auszeit"-Ausstellung wirkt wie aus einem Guss

Rund 40 Arbeiten von sechs Künstlerinnen werden noch bis 6. Oktober im Rathaus in Hohenstein-Ernstthal gezeigt. Die Schau, die den Titel "Sechs Handschriften" trägt, wirkt dennoch wie aus einem Guss, denn die Frauen beeinflussen sich gegenseitig. Gleich drei Mitglieder der Gruppe, die sich "Auszeit" nennt, kommen aus Hohenstein-Ernstthal. Die Mediengestalterin Heidrun Porstorfer zeigt mit ihrer Arbeit "Tetra", dass man auch mit einfachsten Mitteln überzeugende Ergebnisse erzielen kann. Es handelt sich um einen Tetrapack-Druck. Stephanie Miene ist unter anderem mit einer Collage auf Maler-Krepppapier vertreten und Kriemhild Marth mit einer Collage zum Thema Bauhaus. Margrit Dittmann, pensionierte Lehrerin aus Waldenburg, zeigt die Collage "Erlesen" und sie bekennt: "Ich brauche die Gruppe für die Inspiration." Und so erkennt man in jedem der Bilder die eigene Handschrift der Künstlerinnen. (czd)