Autorin Ines Geipel diskutiert in Plauen

Das diesjährige Spielzeitmotto des Theaters Plauen-Zwickau lautet "Kennen wir uns?". Wir wissen Bescheid. Über die Familie, die Nachbarn, den Obdachlosen an der Ecke, den Bundeskanzler. In unserer Informationsgesellschaft hat sich das Phänomen entwickelt, dass vorgefertigte Meinungen oft einem Nachforschen und einem Gespräch auf Augenhöhe vorgezogen werden. Daher will das Theater in dieser Spielzeit Fragen stellen und Menschen besser kennenlernen. Am Freitag findet dazu auf der Kleinen Bühne des Vogtlandtheaters eine Podiumsdiskussion mit einem vielstimmig besetzen Podium statt. Mit dabei ist die Schriftstellerin Ines Geipel. Geboren in Dresden, war sie erfolgreiche Weitspringerin und Sprinterin in der DDR. Im Zusammenhang mit einem geplanten Fluchtversuch 1985 musste sie den Sport beenden, studierte in Jena Germanistik, floh 1989 in die Bundesrepublik. 1996 erschien ihr erstes Buch. (fp)

Plauen Vogtlandtheater/Kleine Bühne, Theaterplatz, Fr 19.30 Uhr, freier Eintritt.