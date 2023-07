Axel Prahl kommt nach Bad Elster

Ein Millionenpublikum kennt ihn aus dem Münsteraner "Tatort" als Hauptkommissar Frank Thiel. Doch mit Axel Prahl betritt am Samstag kein singender Schauspieler, sondern ein wunderbarer Musiker die Open-Air-Arena in Bad Elster. Im Gepäck hat er Songs, die aus der eigenen Feder und dem eigenen Erleben entsprungen sind. Prahl singt Prahl - authentisch, bodenständig, erdig, mit Witz und Lust am Musizieren. Seine keineswegs nebenbei gefeierte Band besteht aus Musikern, die in der Rock-, Jazz- und Klassikszene klangvolle Namen haben. Allen voran Danny Dziuk, der Songs und Texte für Annett Louisan oder Stoppok geschrieben hat. Der Musiker Prahl räsoniert und randaliert, säuselt und seufzt, ist bissig bis blauäugig brav, rührt und verführt - ein verführerisches Angebot für einen Sommerabend in Bad Elster! Dabei ist beste musikalische Unterhaltung garantiert. (fp)

Bad Elster Naturtheater, Carl-August-Klingner-Str. 7, Sa 20 Uhr, Tickets in allen "Freie Presse"-Shops.