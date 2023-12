Bachkantate erklingt im Gottesdienst am Neujahrstag

Die Kantate "Herr, wenn die stolzen Feinde schnauben" von Johann Sebastian Bach erklingt am 1. Januar 2024 um 17 Uhr zum Gottesdienst in der Pauluskirche Zwickau-Marienthal. An der Aufführung unter Leitung von Matthias Grummet wirken Dorothea Wagner (Sopran), Nico Eckert (Tenor), das Kammerorchester des Robert-Schumann-Konservatoriums, Organist Henk Galenkamp, die Kantorei und der Jugendchor der Pauluskirche mit. Wie Kirchenmusiker Matthias Grummet erklärt, verkörpert die für den Epiphaniastag 1735 entstandene Kantate VI des Weihnachtsoratoriums in sich alle Qualitäten dieses Meisterzyklus' des reifen Bach. Ein trompetenglänzender Eingangschor wird von zwei empfindsamen Arien und dem Choralsatz "Ich steh an deiner Krippen" abgelöst, der die Evangelienlesung von den Weisen aus dem Morgenland ins Heute transferiert. Der Eintritt ist frei. Die Predigt hält Pfarrer Anselm Meyer. (mib)

Sie lesen gerade auf die zweitbeste Art! Mehr Lesekomfort auch für unterwegs

E-Paper und News in einer App

Push-Nachrichten über den Tag hinweg Kostenlos herunterladen Nein Danke. Weiter in dieser Ansicht.