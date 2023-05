Bad Elster: Edle Pferde und historische Kutschen am Pfingstsonntag

Präsentation ist in Bad Elster das ganze Jahr ein wichtiges Thema - und das steht im Mittelpunkt des immer publikumsstarken Pferdefestes Equipage, welches am Pfingstsonntag zum 18. Mal stattfindet. Das grenzüberschreitende, in den Ascher Winkel ausgreifende Fest findet von 10 bis 17 Uhr statt. Auftakt ist mit der historischen Kutschenpräsentation ab 10 Uhr vor dem Königlichen Kurhaus Bad Elster, bei der die Teilnehmer der Equipage einzeln vorgestellt werden. Eine Schaufahrt durch die Bäderstadt schließt sich an. Nächste Station ist das Schloss Krugsreuth/Kopaniny zwei Dörfer weiter von Bad Elster auf tschechischer Seite - hier ist von 10.30 bis 13 Uhr Vorfahrt und Begrüßung der Kutschen. Ab 13.30 Uhr beginnt das Nachmittagsprogramm (Eintritt Erwachsene 5 Euro, Kinder frei, Gastronomie hier ab 11 Uhr) mit Abschlusspräsentation (Foto), dem 7. Bad-Elster-Derby, Hindernisfahren und märchenhaftem Kutschtheater. (hagr)