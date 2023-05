Bad Elster lädt am Wochenende zum Rhododendron-Fest ein

Mit dem 4. Rhododendronfest steht Bad Elster an diesem Wochenende der erste Besuchermagnet des Jahres ins Haus. Das Fest bildet den Aufakt zur Rhododendronblüte in den Parkanlagen, die im Mai und Juni Einheimische und Gäste jedes Jahr aufs Neue begeistert. In diesem Jahr setzt die Blüte gerade erst ein. Hauptattraktion des Festes ist ein großer Garten- und Naturmarkt. Pflanzen, Stauden, Dekoartikel und handgemachte Kleinigkeiten gehören zum Angebot. Höhepunkt am heutigen Samstag ist die Präsentation des Oelsnitzer Oldtimerclubs an der Badstraße ab 15 Uhr mit der Prämierung der besten Oldtimer am Badeplatz (16 Uhr). Darüber hinaus ist viel los. Es gibt ein Gartencafé, Ponykutschfahrten, Kinderkarussell, Drehorgelspier, Flohmarkt, Blumenkränzebinden, Gewinnspiel in der Marienquelle und mehr. Gartenbaumeisterin Elke Sternitzky bietet Führungen (Samstag 10 Uhr, Sonntag 13 Uhr, Treff Marienquelle). (fp)