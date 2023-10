Badesaison klingt mit Drachenfest aus

Am Stausee Oberrabenstein geht am Sonntag die diesjährige Badesaison offiziell zu Ende - traditionell mit dem Drachenfest (im Foto eine frühere Auflage des Festes). Von 10 bis 18 Uhr gibt es für die Besucher bei der 25. Auflage des Spektakels im Gelände des Naturbades mehrere Attraktionen, darunter eine Tombola, Ponyreiten und Kinderschminken. Darüber hinaus sind laut den Angaben des Veranstalters, der Eissport und Freizeitgesellschaft, ein Kinderkarussell sowie eine Schiffsmodell- und Wasserflugzeugshow vorgesehen. An einer Bastelstraße können sich interessierte Kinder und Erwachsene ausprobieren. Eine Feuerwehr lädt zum Zielspritzen ein. Der Eintritt zum Drachenfest ist frei, auch Parkgebühren werden nicht erhoben, so der Stausee-Betreiber. (fp)

