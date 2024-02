"Balance & Spirit" im Wasserschloss

Die Messe "Balance & Spirit", die am Wochenende im Wasserschloss Klaffenbach bei Chemnitz stattfindet, bietet Heilpraktikern, Kursleitern und Händlern die Möglichkeit, ihre Angebote und Produkte einem gesundheitsbewussten und spirituell interessierten Publikum zu präsentieren. Die Messe zielt vor allem auf die Themen Gesundheitsförderung, Ernährung, Naturheilverfahren, Alternativmedizin und Spiritualität ab. Eine bunte Mischung aus Informationen, Veranstaltungen und Anwendungsmöglichkeiten soll den Besuchern die Vielfalt der Angebote näherbringen.

Es werden verschiedene Vorträge angeboten. Am Samstag, 11.30 Uhr, ist das Thema "Heilen und Entfalten der Seele". Am gleichen Tag, 16.30 Uhr, geht es um Entladetechniken gegen Stress und Negativität, am Sonntag, 10.30 Uhr das germanische Schamanentum und 15.30 Uhr um "Moderne Entpanzerung". (fp)

Chemnitz Wasserschloss, Wasserschloßweg 6, Karten in den Ticket-Shops der "Freien Presse", Fr 14-18, Sa 10-18, So 10-17 Uhr