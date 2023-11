Ballett "Der Nussknacker" von Sabrina Sadowska wieder in Chemnitz zu sehen

Zusammen mit dem ebenfalls von Tschaikowsky komponierten Ballett "Schwanensee" gehört "Der Nussknacker" zu den meistaufgeführten Stücken des klassischen Ballettrepertoires. Pünktlich zur Winterzeit kehrt die beliebte Produktion wieder auf die Opernhausbühne in Chemnitz zurück und entführt Groß und Klein in eine bezaubernde Winter- und Weihnachtswelt. Die Geschichte der Stadt Chemnitz, insbesondere die Zeit des Jugendstils und der Gründerzeit, spielen in Sabrina Sadowskas "Nussknacker"-Version, welche bereits im Jahr 2019 Premiere feierte, eine wichtige Rolle. Zu erleben ist eine Zeitreise ins Jahr 1905, zu einer bürgerlichen Familie, die den Heiligen Abend in geselliger Runde verbringt. (fp)

Chemnitz Opernhaus, Theaterplatz, Do 19.30 Uhr.