Ballett nach eingeschränkter Premiere musikalisch vollständig

Im Opernhaus am Theaterplatz beginnt am Samstag um 19.30 Uhr ein zweiteiliger Ballettabend von Eno Peçi und Robert Bondara. Gezeigt werden "Daphnis et Chloé" (Foto vorn: Natalia Krekou als Chloé, Jean-Blaise Druenne als Daphnis, hinten von links Alejandro Guindo Martín und Dan Ozeri in der Rolle zweier Pfleger) und "Le Sacre du Printemps" von Igor Strawinsky. Unter dem Titel "Frühlingsrausch" wird eine Vorstellung gegeben, die nach Angaben des Theaters im September 2021 ihre Premiere im Opernhaus feierte. Pandemiebedingt war damals eine musikalische Begleitung durch Opernchor und Philharmonie nicht möglich. Nun ist der Abend doch mit der Robert-Schumann-Philharmonie und dem Opernchor (bei "Daphnis et Chloé") zu erleben. Mit "Le Sacre du Printemps" kommt ein Werk auf die Bühne, das am Vorabend des Ersten Weltkriegs das Licht der Welt erblickte, den Tanz revolutionierte und laut Theater einen Meilenstein in der Kompositionsgeschichte der Klassischen Moderne darstellt. (fp)

Weitere Informationen zur Vorstellung sowie Tickets und Preise gibt es im Internet.

www.theater-chemnitz.de