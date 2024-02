Ballett zu Leben und Werk von George Gershwin in Chemnitz

Eine tänzerische Reise kann man in der Chemnitzer Oper erleben: Kommen Sie mit in die wohl aufregendste Stadt zu Beginn des 20. Jahrhunderts, nach New York! Trubel in den Straßen, Hektik im Alltag, Emigranten aus aller Welt treffen aufeinander. Die Wirtschaft floriert und die Vergnügungsindustrie wächst. Mittendrin George Gershwin, der als Sohn jüdischer Einwanderer aus Russland in Brooklyn und der Lower East Side aufwuchs. So wenig er sich für die Schule interessierte, so viel schlug er sich im wahrsten Wortsinn durch das Leben - und entdeckte seine Liebe zur Musik. Der Rest ist Geschichte. Seine Kompositionen bahnten ihm den Weg nach oben - aus den einfachen New Yorker Verhältnissen zuerst an den Broadway und dann in die Glitzerwelt Hollywoods. Bis zu seinem frühen Tod mit 39 Jahren schuf er unsterbliche Kompositionen, von denen "Rhapsody in Blue", "Ein Amerikaner in Paris" oder "Porgy and Bess" nur die allerbekanntesten sind. Kraftvoll, mitreißend, elegisch und heiter, voller Energie und Lebensfreude ist seine Musik ein Statement zwischen Jazz und Klassik. (fp)

