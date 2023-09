Ballonglühen im Park der Generationen von Reichenbach

Ein Familienfest mit Ballonglühen steigt am Wochenende im Park der Generationen von Reichenbach. Dabei gibt es noch bis zum Sonntag verschiedene Fahrgeschäfte und Schausteller, Walzerfahrt, Autoscooter, Kinderkarussells, Geschicklichkeitsspiele und eine Losbude. Für die Verpflegung der Besucher ist unter anderem mit Langos, einer Auswahl vom Holzkohlegrill oder Süßem aus der fahrenden Bäckerei gesorgt. Warme und kalte Getränke gibt es an Cocktailbar oder Schankwagen. Organisiert wird die Veranstaltung, die bereits am Freitag begonnen hat, vom Schaustellerbetrieb Walz. Das Fest kann am Samstag und Sonntag jeweils ab 14 Uhr besucht werden. Das Ballonglühen findet am heutigen Samstag gegen 21.30 Uhr statt. Sollte es allerdings stark regnen, muss das Ballonglühen ausfallen. Dann werden die Brenner der Ballons im Rhythmus der Musik fackeln. Der Eintritt ist an allen Tagen frei. (lh)