Band Stahlzeit lässt es in der Hofer Freiheitshalle krachen

Die Band Rammstein hat mit brachialem Sound, rauer Attitüde und dem Spiel mit dem Feuer ein weltweit einzigartiges Genre geschaffen. Die Shows sind explosive Inszenierungen und fulminante Gesamterlebnisse. Die Tributband Stahlzeit steht den Originalen bei den Bühnenshows seit vielen Jahren in Nichts nach. Mit enorm großem Aufwand kreiert Stahlzeit seit mehr 15 Jahren ebenfalls Shows der Superlative. Ein Team aus rund 30 Leuten reist mit zwei Nightlinern und mehreren Trucks durch Europa. Am heutigen Freitag machen die Musiker in der Hofer Freiheitshalle Station für ein Weihnachtskonzert. Veranstaltungsbeginn dort ist 20 Uhr. Schweiß, Feuer und diese einzigartige Energie wird den Besuchern während der rund zweieinhalbstündigen Show durch Mark und Bein fahren. Eintrittskarten für die Show in der Freiheitshalle sind noch erhältlich. Es gibt Steh- und Sitzplätze. (bju )

Sie lesen gerade auf die zweitbeste Art! Mehr Lesekomfort auch für unterwegs

E-Paper und News in einer App

Push-Nachrichten über den Tag hinweg Kostenlos herunterladen Nein Danke. Weiter in dieser Ansicht.