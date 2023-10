Bandoneon und Klavier verschmelzen in Marienberg

Vivat el Tango heißt es am Sonntag in der Villa Baldauf. Tango Amoratado - das sind der Bandoneonist Jürgen Karthe und der Pianist Fabian Klentzke - Zwei auf der Suche nach der Sehnsucht ... Die Lust am Spiel, die Freude am Improvisieren, am unmittelbaren Reagieren aufeinander, brachte die beiden auf die Idee, ihre Spielfreude zu zweit zu versuchen. Ein Spiel auf der Suche nach einem lebendigen, kraftvollen Tango voller Überraschungen. Dabei entsteht eine ganz eigene, mit der Tradition fest verbundene Interpretation des Tango. Das Repertoire reicht von sehr alten Tangos Eduardo Arolas über die Werke Francisco Canaros und Astor Piazzollas bis hin zu Kompositionen von Anibal Troilo, die den Spielern besonders am Herzen liegen. Das Bandoneon, das Herzstück des Tangos, und das Klavier mit seinen vielfältigen Möglichkeiten verschmelzen zu einer Klangharmonie. Tangos, Walzer und Milongas verschiedener Epochen erklingen in interessanter Spielweise. (fp)

Marienberg Villa Baldauf, Anton-Günther-Weg 4, So 19 Uhr