Beethovens 9. Sinfonie erklingt im Vogtlandtheater

Als Symbol für Frieden und Völkerverständigung nimmt Ludwig van Beethovens 9. Sinfonie von jeher eine Sonderstellung im Kanon seiner großen sinfonischen Werke ein. Das Werk brilliert mit atemberaubender Klangfülle - während der ersten drei Sätze kommen die verschiedenen Klangfarben des Orchesters besonders eindrucksvoll zur Geltung, bis im vierten und längsten Satz das Orchester, begleitet von Chor und Solisten, die "Ode an die Freude" anstimmt. Beethoven schuf in jahrelanger Arbeit ein Meisterwerk, das Komponisten der kommenden Generationen beeinflusste. Beethovens 9. Sinfonie erklingt am heutigen Donnerstag ab 19.30 Uhr im Plauener Vogtlandtheater. Es spielen die Clara-Schumann-Philharmoniker Plauen-Zwickau (Foto), dirigiert von Generalmusikdirektor Leo Siberski. Die Solisten sind Christina Maria Gass (Sopran), Vera Semieniuk (Mezzosopran), Wonjong Lee (Tenor) und Arvid Fagerfjäll (Bariton). Einzelne Restkarten können noch an der Theaterkasse (Telefon 03741 2813-4847/-4848) nachgefragt werden. (bju)

