Begrüßungskonzert für Bundeswettbewerb in der "Neuen Welt"

Der preisgekrönte Pianist Frank Dupree wird am Samstag im Konzert- und Ballhaus "Neue Welt" in Zwickau als Solist im Begrüßungskonzert im Rahmen des 60. Bundeswettbewerbs "Jugend musiziert" die "Rhapsody in Blue" von George Gershwin und das Klavierkonzert Nr. 1 von Nikolai Kapustin spielen. "Ich freue mich ganz besonders, Kapustins Klavierkonzert, das kaum live gespielt wird, nicht nur den Schülerinnen und Schülern, sondern vor allem den Lehrern und Lehrerinnen in Zwickau zu präsentieren, sagte am Donnerstag der 32-jährige Pianist, Dirigent, Schlagzeuger und Komponist, der seit seinem neunten Lebensjahr in verschiedensten Kategorien in mehreren Bundeswettbewerben "Jugend musiziert" sehr erfolgreich war. Den Zwickauern ist er als "Artist in Residence" bei den Clara-Schumann-Philharmonikern Plauen-Zwickau bekannt. Das Konzert in der "Neuen Welt" beginnt 18 Uhr. (lth)