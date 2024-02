Bei Sonderführungen die Stadt erkunden

Chemnitz.

Unter dem Motto "Gassen, Brücken, Plätze" laden Gästeführerinnen des Vereins der Gästeführer Chemnitz am Samstag zu Sonderführungen ein. Ein Rundgang mit dem Titel "Gassen, Gässchen und Gassen ohne Namen" beginnt dabei laut Ankündigung der Organisatoren um 11 Uhr an der Ecke Markt/Bretgasse. Gästeführerin Veronika Leonhardt nimmt Interessierte mit auf eine Zu-Fuß-Zeitreise durch die fast 900-jährige Stadtgeschichte. Während die Führung am ältesten Platz der Stadt startet, endet sie im Schillerpark (im Foto), der einst größten Chemnitzer Park- anlage. Um 14 Uhr geht es dann mit der Suche nach dem Mittelpunkt der Stadt weiter: "Das Zentrum ist nicht die Mitte" lautet der Titel einer mathematisch-stadtgeschichtlichen Führung, die Gästeführerin Ramona Wagner zusammen mit dem Mathematiklehrer Thomas Jahre leitet. Er hatte vor geraumer Zeit mit Schülern den Mittelpunkt von Chemnitz gesucht und dabei nicht nur einen gefunden. Die Tour startet an der Neefestraße 5. (fp)