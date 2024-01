Bell, Book & Candle geben Konzert in Kulturkirche "St. Barbara"

Gleich mit ihrer ersten Single, die im Jahr 1997 veröffentlicht wurde, traten Bell, Book & Candle einen internationalen Siegeszug an. "Rescue Me" erreichte in mehr als 20 Ländern Top-Charts-Positionen mit Gold-und Platin-Status in Deutschland, Österreich, der Schweiz, England, Schweden und Spanien. Darüber hinaus wurde das 1998 erschienene Album "Read My Sign" auch in den USA veröffentlicht, und es folgten Konzerte quer durch das Land. Auch in der Kulturkirche "St. Barbara" sind Bell, Book & Candle regelmäßig zu Gast. Nun gibt die Band erneut ein Gastspiel in der Kultureinrichtung in Lichtentanne, Hauptstraße 30. Die Gruppe tritt am Samstag unter anderem mit Titeln aus dem aktuellen Album "Ambient" auf. Beginn ist 20 Uhr. (jarn)

