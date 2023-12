Benefizkonzert in der Schloßkirche

In der Schloßkirche in Chemnitz soll an diesem Samstag wieder Musik für einen guten Zweck erklingen. Denn der Erlös des Konzertes ist für den Elternverein krebskranker Kinder Chemnitz und die Kirchenmusik in der Sankt-Petri-Schloßkirchgemeinde gedacht. Nach der Unterbrechung durch die Coronapandemie kann das Benefizkonzert nun wieder stattfinden. Laut Organisatoren soll das Konzert "gerade in schwierigen Zeiten" unter dem Motto "Frohlocket überall" ein Zeichen der Weihnachtsfreude und der Hoffnung setzen. Das Leipziger Blechbläserquintett "Embrassment" und die Sankt- Petri-Schloß-Kantorei Chemnitz gestalten dabei ein facettenreiches Programm, dessen Schwerpunkt weihnachtliche Musik aus Sachsen sein soll. Für die Gäste besteht auch die Möglichkeit, manch bekanntes Weihnachtslied nicht nur zu hören, sondern auch mitsingen zu können. Beginn der Veranstaltung ist um 17 Uhr. (fp)

Tickets für das Konzert gibt es unter anderem auch in der Touristinfo.