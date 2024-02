Beobachtung von Mond, Jupiter und Wintersternbildern

Der Förderverein der Schulsternwarte Zwickau lädt für Freitag zu einem öffentlichen Beobachtungsabend ein. Es geht diesmal um die Wintersternbilder, den Jupiter (Foto) und den Mond). Es gibt zunächst einen Einführungsvortrag im Planetarium zum örtlichen Sternenhimmel. Und wenn das Wetter eine Beobachtung nicht zu lässt, dann wird der Vortrag mit Informationen zum Sonnensystem ergänzt. "Das Ganze wird unter anderem wegen der sächsischen Schulferien kindgerecht dargeboten, sagt die Vereinsvorsitzende Monika Müller. Beginn des Beobachtungsabends ist 19 Uhr, der Eintritt ist frei. Die Sternwarte befindet sich in der Gartenanlage "Am Kreuzberg" in Zwickau-Oberplanitz. (jarn)

www.sternwartezwickau.de