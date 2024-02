Besonderer Blick auf die Insektenwelt

Das Naturschutzzentrum Erzgebirge in Schlettau lädt für den morgigen Mittwoch zu einem Vortrag "Mehr Artenschutz im Siedlungsbereich" ein. Mit besonderem Blick auf die Insektenwelt gibt Dr. Matthias Nuß vom Senckenberg Museum für Tierkunde Dresden wichtige Anregungen zur Schaffung und Pflege von Lebensräumen im eigenen Garten, Haus und Hof sowie im öffentlichen Raum in der Gemeinde. Die Veranstaltung findet im Rahmen der Informations- und Aufklärungsreihe zu ausgewählten Natur-Schutzgütern und biologischer Vielfalt statt. Sie wird über die Richtlinie Natürliches Erbe - Naturschutzbezogene Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit gefördert und ist für Besucher kostenfrei. Der Vortrag "Mehr Artenschutz im Siedlungsbereich" beginnt am morgigen Mittwoch, 17 Uhr im Seminarraum des Naturschutzzentrums Erzgebirge in Schlettau, Ortsteil Dörfel, Am Sauwald 1. (hd)

Sie lesen gerade auf die zweitbeste Art! Mehr Lesekomfort auch für unterwegs

E-Paper und News in einer App

Push-Nachrichten über den Tag hinweg Kostenlos herunterladen Nein Danke. Weiter in dieser Ansicht.