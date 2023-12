Best of Harlem Gospel Chor in Chemnitz

Der Grammy-Preisträger Reverend Gregory M. Kelly, der schon mit Musikgrößen wie Stevie Wonder und Diana Ross zusammengearbeitet hat, kommt mit seinem Chor nach Deutschland. Dabei macht er an diesem Donnerstag in der Chemnitzer Markuskirche an der Pestalozzistraße 1 Station. Unter den Ensemblemitgliedern befinden sich laut Veranstalter beispielsweise auch Reverend Dr. Charles R. Lyles, Timothy Riley, Steven McCaster, Dorrey Lin Lyles und Segdrick Marsh. So kommen mehrere Stimmen zusammen, die die Atmosphäre der Gospelkirchen von Harlem in Deutschlands Kirchen und Konzerthallen transportieren. Mit seinem "Best of Harlem Gospel Chor" (Foto) will Kelly den Gästen des Konzertes auf musikalischem Weg etwas Flair von New York präsentieren. Beginn der Veranstaltung ist 20 Uhr. Mehr Informationen zum Konzert und den Tickets gibt es Internet. (fp)

www.markus.kirche-c.de/cms