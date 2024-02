Besuch bei Wildkatze und Co.

Der Tierpark an der Nevoigtstraße in Chemnitz und das dazugehörige Wildgatter in Oberrabenstein stellen mit ungefähr 180.000 Besuchern jährlich zwei der beliebtesten Freizeiteinrichtungen der Stadt dar. Gleichzeitig sind Tierpark und Wildgatter nicht nur Lebensraum von Tieren einheimischer Arten, sondern auch Refugien für bedrohte und seltene Tierarten aus der ganzen Welt. Den Tierpark gibt es seit 1964, das Wildgatter seit 1973. Ein Besuch der Einrichtungen lohnt sich zu jeder Jahreszeit. Zu den Attraktionen des Tierparks gehören unter anderem ein Tropenhaus, ein Krallenaffenhaus, die Südamerika-Anlage und ein Streichelgehege. Im Wildgatter werden ausschließlich europäische Tierarten gehalten, beispielsweise Wildkatzen (im Bild), Uhus, Karpatenluchse, und Wisente. (fp)

Informationen zu Öffnungszeiten und Eintrittspreisen stehen im Internet. www.tierpark-chemnitz.de