Bewegte Schattenwelten in Bad Elster

Am Samstag öffnet das König-Albert-Theater in Bad Elster den Vorhang für das zauberhafte Schattentheater "Moving Shadows". Das renommierte Showtheater "Die Mobiles" aus Köln entführt das Publikum unter der Regie von Harald Fuß in die Welt der Schatten. Mit erstaunlicher Präzision und verblüffender Leichtigkeit kreieren "Die Mobiles" auf der Bühne charmante einfallsreiche Geschichten - von zauberhaft poesievoll bis hinreißend komisch. Das überraschende, geheimnisvolle Schattenspiel entführt so an diesem Abend das Publikum in eine fantastische Welt der Imagination. Die Körper verschmelzen auf artistische Weise und werden so zu verschiedensten Dingen, Tieren, Pflanzen - und wieder zu Menschen. Erstklassig performt in mitreisender Musik entsteht dabei ein unglaublich fesselnder Bilderreigen, der Assoziationen und Emotionen weckt. Das Spiel mit Licht und Schatten wird zum Spektakel für die ganze Familie. (fp)

Bad Elster König-Albert-Theater, Theaterplatz 1,

Sa 19.30 Uhr