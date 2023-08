Bilder, Texte und Musik zum Thema Musik

"Band & Bilder" heißt eine Ausstellung, die bis zum 23. Oktober in der Kleinen Galerie im Crimmitschauer Theater gezeigt wird. Es handelt sich um eine gemeinsame Ausstellung des Kreativ- und Kommunikationscentrums Crimmitschau, des Freundeskreises Kunst, der Sonnenbergschule Werdau und der Young People Big Band aus Crimmitschau mit Bildern, Texten und Musik zum Thema Musik. Morgen Abend wird zur Vernissage eingeladen. Beginn ist 19.30 Uhr - musikalisch gestaltet von der Young People Big Band, sagt mit Lutz Hanzig der Leiter der Galerie. Geöffnet ist die Kleine Galerie jeweils montags, mittwochs und freitags in der Zeit von 9 bis 13 Uhr, dienstags von 9 bis 18 Uhr, donnerstags von 9 bis 16 Uhr sowie an jedem ersten Samstag im Monat in der Zeit von 9 bis 13 Uhr. Außerdem kann man die Ausstellungen in der Kleinen Galerie jeweils während der Veranstaltungen des Theaters besichtigen. (jarn)