"Blaue Stunde" im Klosterpark Altzella

Einen Abend für Romantiker bietet der Klosterpark Altzella am heutigen Samstag, 19.30 Uhr. Die "Romantische Abendführung" beginnt in der Dämmerung und führt auf, mit Kerzenschein beleuchteten Wegen an romantisch angestrahlten Ruinen vorbei. Dabei werden spannende Geschichten erzählt. Anschließend lädt bei einer lauen Sommernacht der romantisch erleuchtete Schreibereihof oder bei kühleren Temperaturen die Böttcherei mit kleiner Kulinarik zum Verweilen ein. Kräuterfachfrau Koreen Vetter macht sich einen Tag später, am Sonntag, um 15 Uhr auf zu ihrem sonntäglichen Kräuterspaziergang durch den Klosterpark. Sie teilt ihr Kräuterwissen und nimmt Interessierte mit auf die Suche nach dem grünen Gold der Mönche. Sowohl im romantischen Park als auch auf den Wiesen werden dann bekannte Kräuterpflanzen und vermeintliches Unkraut gefunden. (fp)

www.kloster-altzella.de