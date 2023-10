Blechspielzeugausstellung am Stausee Oberwald

Wenn die Tage kürzer werden und die kalte Jahreszeit langsam näher rückt, werden in vielen Wohnungen die alten Blechspielzeuge der Großeltern wieder vom Dachboden hervorgeholt. Alle die, die ein Faible für solche Raritäten haben, sind am letzten Feriensonntag bestens am Stausee Oberwald aufgehoben. Dann stellen mehrere regionale Aussteller ihre technischen und blechernen - teils einhundert Jahre alten - Schmuckstücke im Nebengebäude des Imbisses zur Schau. Neben Lokomotiven und Tretautos werden auch kleine Dampfmaschinen präsentiert. (fp)

Callenberg Stausee Oberwald,

So 10-17 Uhr