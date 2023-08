Blick in die Geschichte eines markanten Gebäudes

Im Archäologiemuseum am Stefan-Heym-Platz stehen am Samstag bei einer Führung die Architektur und die Vergangenheit des Hauses im Mittelpunkt. Unter dem Titel "a wie architektur - Die Geschichte des Kaufhauses Schocken" erfahren Besucher Wissenswertes über das spektakuläre Gebäude mit der gebogenen Fassade, das heute Sitz des Museums ist und in dem sich drei Ausstellungsbereiche der bewegten Historie des Kaufhauses widmen. 1927 entworfen von dem international renommierten Architekten Erich Mendelsohn im Auftrag des Warenhauskonzerns der Gebrüder Schocken, nahm es sich inmitten der damaligen Gründerzeitbebauung wie ein extra-terrestrisches Objekt aus. Die Führung zur Geschichte des ehemaligen Kaufhauses Schocken und seiner Protagonisten berichtet von Visionen und Tatendrang - aber sie versinnbildlicht auch die deutsch-jüdische Geschichte des 20. Jahrhunderts. Eine Gebärdendolmetscherin begleitet die Führung. Die Teilnahme an der etwa einstündigen Führung, die um 14 Uhr beginnt, ist kostenfrei. Interessenten melden sich beim Erwerb ihrer Eintrittskarte an der Kasse zur Führung an. (fp)

Informationen über weitere Veranstaltungen und Angebote des Museums sowie zu Eintrittspreisen stehen im Internet. www.smac.sachsen.de