Bluesrock mit Henrik Freischlader im Alten Gasometer

Auf seiner Bring-back-the-Time-Tour 2023 macht der Bluesgitarrist und Sänger Henrik Freischlader am Freitag mit neuer Band und einem neuen Studioalbum Station im Alten Gasometer in Zwickau, Kleine Biergasse 3. Laut Ankündigung des Veranstalters können sich die Fans auf ein intensives Konzert freuen, bei dem musikalisch aufgeholt werde, was in den letzten Jahren vermisst wurde. Es soll wieder rockiger und natürlich auch etwas lauter werden als im Internet. Das klassische Bluesrock-Quartett, zu dem auch bekannte Gesichter gehören, bilden Schlagzeug, Bass, Hammond-Orgel, Gitarre und Gesang. Neben den neuen Songs sollen sich die Konzertbesucher nach einer so langen Pause außerdem Lieblingsstücke wünschen dürfen. Das Konzert im Alten Gasometer beginnt um 20 Uhr. Karten kosten laut dem Verein "Alter Gasometer" im Vorverkauf 24 Euro zuzüglich Gebühr, an der Abendkasse 30 Euro inklusive Gebühr. (mib)

