Brasilianische Musik mit dem Meretrio im Plauener Malzhaus

Das Meretrio ist ein Beispiel für eine Band, die das Publikum durch ihre ständige Suche nach neuen musikalischen Wegen fasziniert. Das Trio hat bereits acht unterschiedliche Alben veröffentlicht, die für die Entwicklung des Stiles der Band entscheidend waren. An diesem Mittwoch stehen die Musiker mit einer "Brazilian Night" auf der Bühne des Plauener Malzhauses. Konzertbeginn ist 20 Uhr. Das Meretrio ist international gefeiert und gastierte auf renommierten Festivals und Clubs in Brasilien, Europa und Australien. Der Bandleader und Komponist Emiliano Sampaio (rechts) wechselt virtuos zwischen Posaune und Gitarre, manchmal auch innerhalb der Songs hin und her, experimentiert mit Loops und digitalen Effekten, überlagert Klänge und erzeugt unerwartete Farben. 2021 veröffentlichte das Meretrio ein neues Album "Choros", das sich ganz der brasilianischen Musik widmet. (bju)

