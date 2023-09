Brite singt in der Vogtlandarena

Der britische Sänger James Kirby ist am heutigen Samstagabend in der Vogtlandarena von Klingenthal zu erleben. Der Singer und Songwriter war zuletzt im Mai vergangenen Jahres zu Gast in Oelsnitz und Zwota. Jetzt kehr der Akustik-Musiker wieder ins obere Vogtland zurück. Kirby steht seit mehr als fünfzehn Jahren auf den Bühnen der Welt und konnte schon einige Preise gewinnen. Bereits seit seinem siebenten Lebensjahr macht Kirby Musik. Seitdem hat der charismatische Musiker zahlreiche Alben veröffentlicht und arbeitete mit Grammy-Preisträgern und Talenten aus den Shows "X-Factor", "The Voice" oder "Britain's got talent" zusammen. Für einige der Künstler hat er Songs mitgeschrieben und produziert. Das Konzert beginnt heute um 20 Uhr, Einlass ist bereits ab 18 Uhr. (lh)