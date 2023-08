Bube Dame König: Neue Folkmusik von der Saale bis zur Irischen See

"Traumländlein" heißt das Debut-Album des mehrfach preisgekrönten Trios Bube Dame König und genau das - ein märchenhaftes musikalisches Traumländlein - bauen die drei Musiker für ihr Publikum. Anklänge aus irischem, skandinavischem und französischem Folk treffen auf deutschsprachige Texte, die sich oft auf lokale Sagen und Legenden beziehen. Ein großes Herz haben die Musiker auch für das romantische Volkslied, dem sie Arrangements abgewinnen, die man so schön und unprätentiös selten hört. Am Samstag sind die drei in Marienberg zu hören. (fp)

Marienberg Villa Baldauf, Anton-Günther-Weg 4, Sa 20 Uhr