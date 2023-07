Bühne frei in den Zwickauer Priesterhäusern

Unter dem Motto "Top Ten. Zehn Lieblings- stücke" laden die Zwickauer Priesterhäuser in den Sommerferien zu besonderen Familienführungen ein. Dabei können die Familien die alten Priesterhäuser zusammen mit dem Museumspädagogen Matteo Rebeggiani erkunden, der im Laufe der Führung zehn ausgesuchte Objekte aus verschiedenen Epochen vorstellt, die ihm besonders ans Herz gewachsen sind. Natürlich darf dabei ein Abstecher in die aktuelle Sonderausstellung "Die historische Puppentheater-Sammlung" nicht fehlen. Wer möchte, darf sich hier zum Schluss auf der Museumsbühne als Puppenspieler ausprobieren. Die nächste Familienführung in den Zwickauer Priesterhäusern (Domhof 5-8) findet am heutigen Freitag um 15 Uhr statt. Eintritt: 7, ermäßigt 4,50 Euro. Weitere Terminesind am 21.und 28. Juli, jeweils 15 Uhr. Kontakt unter Telefon 0375 834551 oder per E-Mail: priesterhaeuser@zwickau.de. (lth)