Bummeln, kosten, schnuppern, Geschenke kaufen

Der Weihnachtsmarkt in der Innenstadt ist am heutigen Samstag von 10 bis 21 Uhr geöffnet. Der morgige Sonntag ist der letzte Sonntag, der Gelegenheit bietet, den diesjährigen Weihnachtsmarkt zu besuchen, und das von 12 bis 20 Uhr. Noch eine Woche, bis zum 23. Dezember, laden Händler an mehr als 200 Ständen zum Essen, Trinken, Bummeln, Schauen und Kaufen ein. Neben weihnachtlichen Leckereien gibt es zwischen Rosenhof, Markt, Neumarkt und Innerer Klosterstraße um die zwölf Meter hohe Weihnachtspyramide, auf der 24 Figuren den Alltag im Erzgebirge darstellen, Geschenkideen und traditionelle erzgebirgische Volkskunst. Auf der Bühne am Rathaus gibt es zu unterschiedlichen Zeiten Programme. Mädchen und Jungen können im "Kinderland" Geschenke basteln, mit der Bimmelbahn und auf Kinderkarussells Runden drehen oder vom Riesenrad aus über den Weihnachtsmarkt blicken. (fp)

Sie lesen gerade auf die zweitbeste Art! Mehr Lesekomfort auch für unterwegs

E-Paper und News in einer App

Push-Nachrichten über den Tag hinweg Kostenlos herunterladen Nein Danke. Weiter in dieser Ansicht.