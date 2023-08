Bunt: Christopher-Street-Day in Zwickau

Bunt wie auf dem Foto beim CSD in Chemnitz soll es am Samstag in Zwickau zugehen. Start ist mit einer Demo durch die Zwickauer Innenstadt, welche auf dem Kornmarkt endet.

Ein zentraler Bestandteil des Christopher-Street-Days (CSD) ist ein queeres Politik- und Kulturfest, um mit Menschen in Kontakt zu kommen. Es erwarten die Teilnehmenden zahlreiche Infostände, an denen sich Vereine, Gruppen, Initiativen und Verbände vorstellen und informieren. Zusätzlich gibt es eine Mischung aus Musik, Show und Politik. Auf der Bühne des CSD sorgen unter anderen die Band Schrottgrenze und DJ Yve'ree für Stimmung. Aber auch Zeit zum Gedenken gegen das Vergessen und Polit-Talks sind während der Veranstaltung wichtig.

Veranstalter sind das Bündnis CSD Zwickau in Zusammenarbeit unter anderen mit der Aidshilfe Westsachsen,

Queer Space Zwickau, dem Verein "different people" und zahlreichen ehrenamtlichen Unterstützern. (fp)

Zwickau Innenstadt, Sa 11.30-19 Uhr