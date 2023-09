Bunte Hunde sorgen in Lichtentanne für Stimmung

Die Bunten Hunde fühlen sich keinem bestimmten musikalischen Stil verpflichtet. Leises und Besinnliches wechselt sich mit Lautem und Forschem ab, ohne die gesungenen oder gesprochenen Texte aus dem Vordergrund zu verdrängen. Bei Bunte Hunde gib es noch Botschaften, die nicht belehren oder anweisen, die Zuhörer aber zum Nachdenken anregen wollen. "Bunte Hunde sind nicht schwarz, nicht rot, nicht grün, nicht gelb und schon gar nicht braun und trotzdem bekennen sie in ihren Liedern Farbe, so bunt wie das Leben", heißt es in Kritiken zur Band.

Mit akustischer und elektrischer Gitarre, Gambe, allerlei Schlagwerk, Bass, Saxonet und einem aus der Göltzsch gefischten Waschbrett sorgen sie für musikalische Couleur. Und mit ihren Texten bellen sie nicht nur. Nein - wenn es sein muss, können sie auch beißen.

Extragast ist die Jazzband JiG. Sie erzählt die Geschichte eines Quartetts, dass seit Jahren Musik macht. (fp)

Lichtentanne bei Zwickau, Kulturzentrum St. Barbara, Hauptstraße 30, Fr 20 Uhr