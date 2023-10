"Cabaret": Und alle lassen sich treiben ...

Das Musical "Cabaret" zählt zu den erfolgreichsten Stücken dieses Genres. Die Geschichte spielt Ende der 1920er-Jahre in Berlin. Es ist die Zeit der beginnenden Weltwirtschaftskrise und des heraufziehenden Nationalsozialismus, doch scheint das für die Figuren keine Rolle zu spielen. Da ist der amerikanische Schriftsteller Cliff, der sich in einem Cabaret in Bühnenstar Sally verliebt. Die beiden schweben im siebten Himmel, von Heiraten ist die Rede, vom besseren Job, ein Kind kündigt sich an. Und da ist Fräulein Schneider, Inhaberin einer kleinbürgerlichen Pension, die sich mit dem jüdischen Obsthändler Schultz verlobt und von einem Leben als seine Ehefrau träumt. Sie lassen sich treiben, ignorieren die gesellschaftlichen Entwicklungen. Naivität, Gleichgültigkeit - egal, wie man es nennt: Mitschuld an der verheerenden Zuspitzung der politischen Situation bleibt als bedrückendes Resümee. (fp)

