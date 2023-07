Carl Millöckers "Bettelstudent" auf der Seebühne

Carl Millöckers Meisterwerk "Der Bettelstudent" ist am Samstag auf der Seebühne Kriebstein zu erleben. Die Inszenierung von Stephan Brauer in der Ausstattung von Andrea Eisensee und mit den Choreografien von Nicole Ecklenigk zeigt, dass das 1882 in Wien uraufgeführte Werk, das 1704 zur Zeit Augusts des Starken spielt, neben Gelegenheit zu üppiger barocker Ausstattung auch aktuelle Bezüge bietet.

Ach, er hat sie ja nur auf die Schulter geküsst - daraus aber ergeben sich im von Sachsen besetzten Polen mancherlei Verwicklungen. Um einer stolzen polnischen Gräfin eins auszuwischen, dreht ein aufgeblasener sächsischer Oberst ihrer Tochter einen herumstreunenden Studenten als adligen Bräutigam an. Doch die Intrige geht nicht auf - am Ende gelingt nicht nur der Aufstand der Polen gegen die Besatzer, sondern der "Bettelstudent" wird als Dank für seine Hilfe auch noch in den Adelsstand erhoben. (fp)

Kriebstein Seebühne, An der Talsperre 1, Tickets gibt es in allen Freie Presse-Shops, Sa 20 Uhr