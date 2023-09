"Carmina Burana & Die Moldau" im Naturtheater

Am Freitag eröffnet im Naturtheater das Klassikevent "Carmina Burana & Die Moldau" die 23. Chursächsischen Festspiele in Bad Elster. Das Konzert markiert dabei nicht nur das Saisonfinale der Open-Air-Arena, sondern beendet gleichzeitig den 26. Chursächsischen Sommer. Den festlichen Abend gestalten die Solisten und der Chor der Landesbühnen Sachsen, die Singakademie Dresden und die Elbland Philharmonie Sachsen unter der Gesamtl. "O Fortuna" - der gewaltige Eröffnungschor der "Carmina Burana" bietet Gänsehautgarantie: Wenn dieses eindrucksvolle Chor- und Orchesterwerk in seiner mitreißenden Musiksprache und lyrischen Vielfalt erklingt, öffnet sich der Himmel der Tonkunst in der natürlichen Kulisse des Naturtheaters. Dazu erklingt Bedrich Smetanas weltberühmte Melodie "Vltava - Die Moldau" aus seiner Tondichtung "Má vlast - Mein Vaterland". (fp)

Bad Elster Naturtheater, August-Klingner-Straße 7, Fr 19.30 Uhr