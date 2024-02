Casting für Musical "Lisas Weihnachtsfreude"

Mosel.

Nach dem Erfolg, den die "Mosler Kirchenmäuse" im vorigen Jahr anlässlich der 775-Jahr-Feier des Ortes mit ihrem Musical "Der Traumzauberbaum" (Foto) feiern konnten, soll in diesem Jahr das Musical "Lisas Weihnachtsfreude" aufgeführt werden. Die Leiterin der Truppe, Susann-Annett Schütze, sucht dafür noch Kinder und Jugendliche, die gern singen und schauspielern. Aktuell gehören den "Moseler Kirchenmäusen" circa 20 Kinder und Jugendliche von 5 bis 15 Jahren an. Wer Lust hat mitzumachen, kann sich am Samstag, 24. Februar, sowie am 2. März, jeweils ab 10 Uhr im Pfarrhaus Mosel zu einem kleinen Casting einfinden. "Natürlich können gern auch Eltern das neue Projekt mit unterstützen. Denn für den Aufbau der Kulissen, die Umkleide und viele andere kleine Tätigkeiten sind helfende Hände immer willkommen", so Susann-Annett Schütze. Die Aufführungstermine sind der 24. und 29. Dezember 2024, sowie der 5. Januar 2025. Kontakt ist möglich per E-Mail an susinett@hotmail.com oder per Telefon unter 0151 10607602. (rwa)