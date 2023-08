Chaotischer Roadtrip durch China

Audrey und Lolo sind seit Kindheitstagen beste Freundinnen. Beide wachsen als Asian Americans in einer US- Vorstadt auf, wobei Audrey bei weißen Adoptiveltern aus der Mittelschicht lebt und sich extrem angepasst verhält. Als sie für einen Job nach China muss, bittet sie Lolo, mit ihr zu kommen. Denn neben der Arbeit möchte Audrey ihre biologische Mutter finden. In China stoßen Deadeye und Kat dazu. Gemeinsam begeben sich die vier auf einen chaotischen Roadtrip. (epd)

Joy Ride

USA 2023, 95 Min., Roadmovie

Regie: Adele Lim,

Darsteller: Ashley Park, Sherry Cola, Stephanie Hsu, Sabrina Wu, Debbie Fan, Kenneth Liu, Annie Mumolo, ab 12 Jahren

Bewertung:

Foto: Lionsgate

