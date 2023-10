"Charley" - Musicalkomödie wieder im Freiberger Theater

Was tun, wenn sich eine dringend erwartete Tante verspätet? Glücklicherweise will Butler Charley gerade zu einer Theaterprobe aufbrechen, sodass gleich ein Kostüm zur Hand ist, mit dem er als "Tante" einspringen kann ... ein Abend voll frechem Witz und verrückter Verwicklungen, mit Musik im Big-Band-Sound und einem bestens aufgelegten Ensemble. Das Musical nach der Erfolgskomödie "Charleys Tante" kehrt für nur wenige Vorstellungen am morgigen Samstag, 19.30 Uhr auf den Freiberger Spielplan zurück. Auf dem Foto: Anna Burger als Anna (links) und Maria Joachimstaller als Hanna (rechts) können ganz auf die Unterstützung der südamerikanischen Tante alias Charley (Jörg Simmat, Mitte) vertrauen. "Vorwiegend heiter" geben sich die "Academixer" bei ihrem Gastspiel einen Tag später am Sonntag, 19 Uhr im Theater Freiberg. (fp)

www.mittelsaechsisches-theater.de