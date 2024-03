Chemnitz: Felsendome laden zur geführten Besichtigung ein

Chemnitz.

Auf die Spuren des Kalkbergwerkes in Rabenstein können sich Interessierte auch am Donnerstag begeben. Das Besucherbergwerk Felsendome Rabenstein ist ganzjährig, täglich von 10 bis 17 Uhr für Besichtigungen geöffnet. Der Besucherweg ist nach den Angaben der Felsendome ungefähr 700 Meter lang; eine Befahrung dauert den Angaben nach dabei etwa 40 Minuten. Auch Menschen, die beispielsweise auf einen Rollstuhl angewiesen sind, brauchen sich diesen Zauber nicht entgehen zu lassen. Denn das Besucherbergwerk ist behinderten- und rollstuhlgerecht gestaltet. Die Führungen finden stündlich ab 10 Uhr statt. Führungen zu anderen Zeiten können vereinbart werden unter der Telefonnummer 0371 8080037 oder per E-Mail unter info@felsendome.de. (gpFoto: Andreas Seidel)