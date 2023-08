Chemnitz lädt zum 5. Sporty

In Kooperation mit dem Stadtsportbund Chemnitz organisiert die C³ Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH am Samstag im Stadion an der Gellertstraße zum fünften Mal den Sporty. Im Umfeld des Fußballstadions erwartet Besucher ein sportliches Fest unter freiem Himmel mit Chemnitzer Sportvereinen und -anbietern, einem tollen Bühnenprogramm und zahlreichen Mitmachangeboten.

Auf der Sporty-Meile präsentieren sich die verschiedensten Sportvereine und -anbieter mit Mitmachangeboten für die Besucher. Lernt die Vereine und ihre Sportarten kennen und probiert euch aus!

Besucher können sich vor der Bühne auf ein vielfältiges Programm freuen. Die Sportvereine präsentieren sich mit verschiedenen Vorführungen, zum Beispiel Tanz, Artistik und Akrobatik.

Es wird empfohlen, in bequemer Sportkleidung zu kommen. (fp)

Chemnitz Stadion an der Gellertstraße, Sa 11-17 Uhr