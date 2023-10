Chemnitz: Mit Gerhard Schöne quer durch Alphabet

Mit 26 Schöne-Liedern quer durch die Welt der Buchstaben heißt es am Sonntag in Chemnitz. Auf der Bühne: zwei große Buchstaben, ein A und ein Z, dazwischen eine orientalische Musikmaschine, eine amerikanisch-taiwanesische Gitarre, ein lederner Koffer aus Phantasia. Vor der Bühne: Kinder von heute, von gestern und vorgestern. Saallicht aus. Bühnenlicht an. Wer tritt denn da ans Mikrophon? Ein neuer Popstar in Glitzerkluft? Nö. Ein alter Bekannter mit seinem ollen Hut. Der brüllt nicht: Hey Dortmund!!! Seid ihr gut drauf? Der sagt vielleicht: "Schön, dass ihr da seid!" Es beginnt eine Zickzackfahrt vom Anfang der Welt bis hin zum Zauberlied und - natürlich - zur Zugabe, jedenfalls quer durchs Alphabet. Mit 26 Hits singt und spielt sich Gerhard Schöne durch die 26 Buchstaben. Mal mit dem Auto von Lucio, mal im Boot von Opa, oder dem fliegenden Teppich eines Yogi, durch reale und erfundene Länder, durch altbekannte und funkelnagelneue Lieder. (fp)

Chemnitz Carlowitz Congresscenter, Saal, Theaterstraße 3, So 16 Uhr