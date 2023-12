Chemnitz: Singakademie führt sinfonisches Weihnachtsmärchen auf

In der Messe Chemnitz gibt am Freitag, 8. Dezember, um 19 Uhr die Chemnitzer Singakademie ein Konzert. Nach dem großen Erfolg der Singakademie und ihrem künstlerischem Leiter Andreas Pabst mit dem Konzert "Requiem Corona" im vergangenen Jahr, soll es in diesem Jahr ein weihnachtliches Stück im filmmusikalischen Stil geben. Pabst hat mit dem Berliner Musicaldarsteller und Autor Alexander Sichel das sinfonische Weihnachtsmärchen "Stimmen einer Winternacht" komponiert. Neben dem Chor können die Zuhörer das Leipziger Symphonieorchester sowie die Solisten Jacky Smit (Sopran) und Sebastian Lohse (Bariton) live erleben. "Inspiriert vom bekannten Märchen 'Das Mädchen mit den Schwefelhölzern' erzählt 'Stimmen einer Winternacht' die Geschichte vom einem Kind, das dem Heiligen Nikolaus begegnet und von ihm ein magisches Streichholz geschenkt bekommt", so der Komponist. Anders als im eigentlichem Werk von Hans Christian Andersen soll diese Geschichte ein gutes Ende nehmen. Der Chor übernimmt die Funktion des Erzählers und führt das Publikum durch die Geschichte. Mit großer Emotionalität soll das Werk den Zauber von Weihnachten aufgreifen und damit ein Zeichen der Hoffnung nach Frieden setzen. Mitsingen ist an einigen Stellen zudem ausdrücklich erwünscht. (rößn)

Eintrittskarten gibt es unter anderem auch in der Touristeninformation.